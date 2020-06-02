وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إلى 755 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.



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وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تعود إلى 3 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أحدهم أردني و3 أجانب، وحالتين مخالطة لحالات مصابة.

وأشارت إلى شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 521 حالة.