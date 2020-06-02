شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى احتجاجات أمريكا إلى 10 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص جدد خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الليلة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة إلى 10 أشخاص. Advertisements

وقالت سلطات “سيسيرو” في ضواحي “شيكاغو” إن شخصين قتلوا واعتقل 60 آخرين خلال أعمال الشغب التي طالت المدينة الصغيرة الليلة الماضية، دون ذكر أي معلومات حول أسباب سقوط القتيلين. كما قتل شخص واحد في مدينة لاس فيجاس خلال اشتباكات مع الشرطة المحلية.

وكانت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اعتقلت، أمس الاثنين، نحو 700 شخصا خلال الاحتجاجات المشتعلة على حلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابظ شرطة أبيض.

وبحسب “سي إن إن”، قالت شرطة نيويورك إن نحو 6 ضباط شرطة أصيبوا ودمرت 6 سيارات شرطة خلال التظاهرات.