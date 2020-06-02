شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم انتحاري يستهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية «كابل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

فجر انتحاري نفسه في مسجد يقع عند مدخل الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل خلال صلاة العشاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد وزير أكبر خان في الحي الدبلوماسي في العاصمة حيث يوجد الكثير من السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى، ما ادى إلى اصابة ثلاثة أشخاص وفق التقارير الأولية”.