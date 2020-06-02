الإعلام الرقمي: مشكلة الأرق تنتقل لمحرك البحث جوجل

أوضح مركز الإعلام الرقمي DMC، بان عمليات البحث عن عبارتي "الأرق" و "لا أستطيع النوم" في محرك البحث جوجل قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في نيسان بحسب جوجل ترند.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "البيانات لم تكشف عن السبب الدقيق وراء ارتفاع معدلات البحث عن هذه العبارات، لكن مع ذلك فان هذا البحث تزامن مع جائحة كورونا والحظر الذي حصل في جميع أنحاء العالم".

وأشار المركز إلى أن "باحثي هارفارد قد اكدوا في وقت سابق من أن وباء كورونا قد يؤثر سلبا على النظام الروتيني لنوم الشخص، وبالتالي سيقود لمضاعفات أخرى للصحة العقلية والجسدية طبقا لتقرير ذي نيكست ويب".