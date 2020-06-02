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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات لمدة 43 يوما.
وادناه موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات من ٢١/٤/٢٠٢٠ لغاية ٢/٦/٢٠٢٠:
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