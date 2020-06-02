اخرسي يا شهد.. موجة غضب واسعة من سعودية تحرض النساء على ترك أزواجهن

ودعت الناشطة السعودية في مقطع فيدو نشرته على حسابها عبر تطبيق "سناب شات" إلى ترك أزواجهن والهجرة إلى كندا وقالت "لو زجك قالك ما فيه عشاء، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا".وأضافت "أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش."ودشن المغردون المنتدقون للناشطة هاشتاج #شهد_القفازي_اخرسي، للرد عليها حيث كتب أحد المتابعين "وحده مخلينها اهلها تتحجب وتطلع وجهها بالسناب وبإسمها الكامل وتسولف مع عيال وتقول انتو يا بنات لا تسولفون بالحرية هزلت انا اقول اخرسي يا صاحبة الامتيازات يا شهد القفاري، انطمي ومالك شغل فينا".

كما سخرت إحدى المتابعات من الأسباب، التي دعت شهد النساء إلى الهجرة من أجلها، وعلقت: "اوقات تفصل واقات يا حليلها بس وش دعوه اهج كندا علشان كوسا في كبسه".

يذكر أن الناشطة السعودية شهد القفازي تعمل في مجال التسويق، واشتهرت بنشر فيديوهات عبر "سناب شات" و"تويتر"، ويتابعها عدد كبير.