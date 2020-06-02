وأضاف ان "الغراوي يعد احد لاعبي فرق وزارة الداخلية في سبعينيات القرن المنصرم ومثل فرق مديرية التدريب البدني الى جانب الكباتن محمد طبرة وحسين لعيبي وعدنان جعفر ونهاد انور، مبينا ان متابعته وحرصه المستمر خلال تسلمه مديرية شرطة النجدة على دعم النادي ماديا ومعنويا وتذليل العقبات التي تواجه جعل أدارة النادي تسميه رئيسا فخريا".
وأضاف علك "نتمنى من وزارة الداخلية دعم نادينا الذي يضم (14) لعبة فرقية وفردية وحقق أنجازات كبيرة على الساحة المحلية والخارجية في السنوات الماضية".
واشار الى ان "المسؤولين في وزارة الداخلية ومنهم اللواء مهدي الفكيكي مستشار السيد وزير الداخلية المحترم رئيس اتحاد الشرطة العراقي ومدير التدريب البدني والعاب الشرطة اللواء مهدي شواي، على اطلاع كامل وتواصل مستمر على أنجازات نادينا".
وختم رئيس النادي: "معظم مدربي نادينا هم مدربي للمنتخبات الوطنية فضلا عن أكثر من (50) لاعبا يمثلون المنتخبات الوطنية ولمختلف الإلعاب"، مبينا ان "مدير شرطة النجدة وعد بتأمين لقاء قريب مع السيد وزير الداخلية المحترم".
يذكر ان (14) لعبة فعلية تمارس في نادي النجدة الرياضي وهي (كرة القدم بجميع فئاتها، الملاكمة، المصارعة، العاب القوى، التايكواندو، الجودو، الدراجات الهوائية، المواي تاي، الكيوكوشنكاي، بناء الأجسام، القوة البدنية، الكيك بوكسنغ، فضلا عن خماسي الكرة والشاطئية والمدارس الرياضية لجميع تلك الألعاب).
كانت هذه تفاصيل خبر العميد عبد الكريم اسماعيل رئيساً فخرياً لنادي النجدة الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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