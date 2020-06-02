العميد عبد الكريم اسماعيل رئيساً فخرياً لنادي النجدة الرياضي

وقال رئيس نادي النجدة الرياضي مصطفى جبار علك في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهيئة الأدارية للنادي قررت في اجتماعها الأستثنائي يوم الأثنين المصادف الأول من حزيران الحالي وبالأجماع تسمية مدير شرطة نجدة بغداد رئيسا فخريا لها نظرا لخلفيته الرياضية الكبيرة".وأضاف ان "الغراوي يعد احد لاعبي فرق وزارة الداخلية في سبعينيات القرن المنصرم ومثل فرق مديرية التدريب البدني الى جانب الكباتن محمد طبرة وحسين لعيبي وعدنان جعفر ونهاد انور، مبينا ان متابعته وحرصه المستمر خلال تسلمه مديرية شرطة النجدة على دعم النادي ماديا ومعنويا وتذليل العقبات التي تواجه جعل أدارة النادي تسميه رئيسا فخريا".

وأضاف علك "نتمنى من وزارة الداخلية دعم نادينا الذي يضم (14) لعبة فرقية وفردية وحقق أنجازات كبيرة على الساحة المحلية والخارجية في السنوات الماضية".



واشار الى ان "المسؤولين في وزارة الداخلية ومنهم اللواء مهدي الفكيكي مستشار السيد وزير الداخلية المحترم رئيس اتحاد الشرطة العراقي ومدير التدريب البدني والعاب الشرطة اللواء مهدي شواي، على اطلاع كامل وتواصل مستمر على أنجازات نادينا".

وختم رئيس النادي: "معظم مدربي نادينا هم مدربي للمنتخبات الوطنية فضلا عن أكثر من (50) لاعبا يمثلون المنتخبات الوطنية ولمختلف الإلعاب"، مبينا ان "مدير شرطة النجدة وعد بتأمين لقاء قريب مع السيد وزير الداخلية المحترم".

يذكر ان (14) لعبة فعلية تمارس في نادي النجدة الرياضي وهي (كرة القدم بجميع فئاتها، الملاكمة، المصارعة، العاب القوى، التايكواندو، الجودو، الدراجات الهوائية، المواي تاي، الكيوكوشنكاي، بناء الأجسام، القوة البدنية، الكيك بوكسنغ، فضلا عن خماسي الكرة والشاطئية والمدارس الرياضية لجميع تلك الألعاب).