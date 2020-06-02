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تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

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اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية ، الثلاثاء، عن تسجبل ست اصابات بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ست اصابات بفيروس كورونا في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجبل ٥١٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا و٢٠ حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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