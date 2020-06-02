تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ست اصابات بفيروس كورونا في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجبل ٥١٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا و٢٠ حالة وفاة.