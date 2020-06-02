بعدما عرض أحذيته للبيع.. عداء عراقي يوصل صوته لاعلى المستويات

عبد الله الملقب بمحمد "حبانية"، عرض أحذيته للبيع عبر حسابه على "فيسبوك" يوم امس الاثنين، بسبب عدم امتلاكه المال، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونشر عبد الله قبل قليل عبر حسابه الرسمي قائلاً: "بعد اقل من 24 ساعة على المنشور السابق الذي نشرته



اتصل بي قبل قليل وزير الشباب و الرياضة الكابتن عدنان درجال شخصيا من اجل الاطمئنان على وضعي المادي".

وأضاف "درجال سألني عن بقية زملائي من رياضي العاب القوى وأبلغني بالتواصل الشخصي معه عبر الرقم الخاص بهِ و ارسال طلبي لهُ.. شكرا للكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة".

تجدر الإشارة إلى ان عبد الله يلعب في صفوف نادي الشرطة.