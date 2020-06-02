بعدما عرض أحذيته للبيع.. عداء عراقي يوصل صوته لاعلى المستويات

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2020-06-02 | 20:14
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ونشر عبد الله قبل قليل عبر حسابه الرسمي قائلاً: "بعد اقل من 24 ساعة على المنشور السابق الذي نشرته
وأضاف "درجال سألني عن بقية زملائي من رياضي العاب القوى وأبلغني بالتواصل الشخصي معه عبر الرقم الخاص بهِ و ارسال طلبي لهُ.. شكرا للكابتن عدنان درجال على هذه الالتفاتة".
تجدر الإشارة إلى ان عبد الله يلعب في صفوف نادي الشرطة.
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