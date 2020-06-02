بعد إساءات ريم الشمري.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للسيسي والمصريين

أكدت الشيخة إقبال الصباح على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، مشيرة إلى أن المصريين في قلب الكويتين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، قال الشيخة إقبال الصباح: "بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها".

واعتذرت "الصباح" على الإهانة التي طالت المصريين من المواطنه الكويتية ريم الشمري، مؤكدة أنها "ستحاسب قانونياً على ذلك."

وأضافت: "نحن شعب الكويت لا نقبل الإهانة لأي جالية تقيم على أرض الكويت خاصة المصرية التي لا يمكن نكران ما قدمته للأمة العربية جمعاء".

وأشارت الشيخة إقبال الصبح إلى أن "المكان الصحيح للشمري لابد أن يكون في مستشفى الأمراض النفسية"، مؤكة أنها "لا تمثل إلا نفسها فقط ولا تمثل الشعب الكويتي".

وقالت "الصباح" إن الإساءة التي طالت المصريين "دليل على وجود النية عندها لإشعال فتيل الفتنه بين الشعبين، وسوف تحاسب بالقانون."

وعبرت "الصباح" عن حبها الشديد لمصر، مؤكدة أنها "أم الدنيا التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها"، وأن من يزورها مرة يكررها ألف مرة.

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ولفتت "إلى أن المصريين "هم الذين علمونا في مراحل التعليم المختلفة وعلموا أولادنا، ولن ننسى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي أمتلك قلوبنا، ونال احترامنا وأرسل إلينا الأطباء والمدرسين والمهندسين إلى الكويت".

وأعربت "الصباح" عن امتنانها وشكرها لمصر وشعبها، لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين، وحباً في مصر أرضاً وجيشاً وشعباً.

وكانت ريم الشمري قد أثارت غضب الشعب المصري، بعد إهانتها العمالة المصرية في الكويت، مطالبة بترحيلها من البلاد.

وقالت الفتاة في فيديو متداول لها:" يا مصريين أنتوا مش شركاء في الوطن الكويت، المصريين مصدقين نفسهم أن لهم حقوق معانا، إنتوا مجرد ناس خدامين بتشتغلوا عندنا وتأكلون من الزبالة".

وأثار ما صرحت به الناشطة الكويتية، عبر تطبيق "سناب شات"، حفيظة الشعب الكويتي، الذين شنوا عليها هجوماً شرساً مؤكدين على قوة العلاقات بين مصر والكويت.

وانفجرت تعليقات الكويتيين في وجه ريم الشمري، مشيدين بدور مصر المشرف الذي أدته للعرب وللعروبة على مدار التاريخ.

وأكد المغردون أن تصريحاتها تمثلها فقط، ولا تمثل الشعب الكويتي الذي يعلم الدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في مساندة بلادها، ضد القوات العراقية، في حرب تحرير الكويت.

كما أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساندة مصر للكويت في العملية التعليمة منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، بتقديم المناهج التعليمية لهم، وتعليم أبناء الشعب الكويتي داخل المدارس والجامعات من قبل المصريين.