«اللهم لا شماتة».. تعليق مثير من علاء مبارك على مظاهرات أمريكا.. ويشير إلى والده الراحل

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، على التظاهرات التي تشهدها عدد من الولايات الأمريكية على خلفية مقتل الرجل الأسمر جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة في البلاد.

وغرّد علاء مبارك على فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "أمريكا تثأر للرئيس مبارك"، والذي أعده موقع "القاهرة-24".

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وقال علاء مبارك: "سبحان الله قالوا من السجن إلى القبر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، جنازة وعزاء ضخم قبل انتشار كورونا والغلق بأيام قليلة، مظاهرات وحرائق وقتل واطفاء أنوار البيت الابيض، قدر الله وما شاء فعل، سبحان الله ولا شماتة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في الـ 25 من مايو الماضي بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعدما توفي جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاماً، في أعقاب اعتقال عنيف من قبل الشرطة.

وبدأت القصة بتلقى الشرطة بلاغا من متجر محلي عن رجل أسمر ضخم، دفع بأوراق نقد، زُعم أنها مزورة. واعتقل رجال الشرطة على المشتبه به، جورج فلويد، وألقوا به أرضا، ووضع أحدهم ركبته بقوة على رقبته. واشتكى الرجل المقبوض عليه عدة مرات من أنه لا يستطيع التنفس، وفقد وعيه بعد برهة من الوقت، وتوفى لاحقا في المستشفى.