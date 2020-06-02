تمديد حظر التجول الليلي في نيويورك حتى الأحد

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اعلن رئيس بلدية نيويورك الثلاثاء أن حظر التجول الذي اعلن في المدينة بعد تظاهرات عنيفة وعمليات سرقة سيبقى ساريا حتى الاحد في السابع من يونيو.

واوضح بيل دي بلاسيو أن حظر التجول سيسري اعتبارا من الثلاثاء من الساعة 20,00 حتى الساعة الخامسة صباحا، بعدما كان تنفيذه يبدأ في الساعة 23,00.

إلى ذلك، وجّهت السلطات الفدرالية الأميركية اتهاماً إلى رجل من ولاية إيلينوي كان نقل معدات متفجرة إلى تظاهرات في مينيسوتا، بالتحريض على الشغب، في أول اتهام يوجه منذ بدء التظاهرات التي تهزّ البلاد.

وجاء في المستندات الصادرة عن محكمة فدرالية الاثنين أن ماثيو لي روبرت البالغ 28 عاماً، اجتاز 500 كلم للوصول إلى جنوب مينيابوليس وكانت نيّته النهب والتسبب بأضرار.

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وهذا الانتقال من ولاية إلى أخرى يعطي الحكومة الفدرالية حق ملاحقته.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أنه في مقطع فيديو نشره بنفسه على الانترنت في 29 مايو، يمكن رؤيته "يمرر معدات متفجرة كانت بحوزته ويشجّع أشخاصاً آخرين على رميها على قوات حفظ النظام".

وبحسب نصّ الشكوى، كان بالامكان سماعه في الفيديو يقول "لدي قنابل إذا يريد بعضكم إطلاقها... امسكوا، لدي المزيد... اشعلوها وارموها". ولم يُذكر توجهه السياسي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير العدل بيل بار أنهما سيعاقبان حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة على أعمال العنف التي تتسم بها التظاهرات تضامنا مع جورج فلويد، الأميركي الأسود البشرة الذي قُتل قبل أكثر من أسبوع في مينيابوليس.