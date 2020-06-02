شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتحديث تطبيق "صحة مصر" مع متطلبات ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أزمة كورونا وتوفير كافة السبل والدعم التي تقلل من الصعوبات التي يواجهونها، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون لاهتمام وعناية أكثر من غيرهم خلال جائحة كورونا.

وأكد أبو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، على ضرورة أن تتضمن المراعاة أيضا وضعهم بشأن تحديثات تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة، وذلك لكي يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويستطيعوا استخدامه والاستفادة من الخدمات المميزة المقدمة من خلاله.

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ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لضرورة تدريب الأطقم الطبية على معاملاتهم في ظل هذه الأزمة أيضا، حيث أن الإعاقة تشكل خطر أزيد وتزيد من التحديات خاصة الإعاقة الحركية والبصرية.

وتطرق بحديثه أيضا إلى أن الحجر المنزلي لذوي الإعاقة يحتاج لمراعاة إضافية، حيث أن البعض منهم لا يستطيع الاعتماد على نفسه لذلك يجب مراعاة ذلك وإتاحة امكانية متابعة ذوي الاعاقة المصابين بكورونا من جانب الأطباء في المنزل.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى لتقديم النموذج الأفضل للمواجهة، ولكن زيادة الإصابات يمثل تحديات كبيرة على الجميع نحو التكاتف من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم تسهيلات إضافية لهم حرصا أيضا على سلامتهم التي تلقى اهتمام ورعاية كبيرة من القيادة السياسية المصرية.