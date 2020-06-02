شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: "جماعات الشر" تستغل أزمة كورونا لترويج الأكاذيب ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية مجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية تسعى لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد، مستغلين أزمة كورونا العالمية في ذلك، والعمل على ترويج الأكاذيب من خلال صفحاتهم الإلكترونية وقنواتهم الارهابية، وهو ما يتطلب الحذر واتباع كل المصادر الرسمية في أخذ المعلومات في هذا الوقت.

وأضاف أمين دينية البرلمان، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدولة تواجه سيلاً من الأكاذيب يروج له أهل الشر بشكل مستمر، من أجل مصالحهم الشخصية وإثارة الاحباط لدى المواطنين، في الوقت الحالي وفي ظل ازمة كورونا العالمية، موضحًا أن خطر الشائعات أقوى من خطر فيروس كورونا نفسه.

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وتابع أن الوقت الحالي يحتاج إلي مزيد من الالتزام واتباع كل ما توجه به الدولة وعدم السير وراء أي اكاذيب وشائعات اغراضه خبيثة وذلك يحتاج الي ثبات من الشعب المصري والوعي الكبير، وهناك دور كبير على الإعلام وهو يقوم به في الوقت الحالي في مواجهة تلك الشائعات وتوصيل المعلومات الصحيحة لدى المواطنين.