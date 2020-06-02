شكرا لقرائتكم خبر عن نظام إردوغان يستقوى على نساء الأكراد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت صحيفة "أحوال تركية" المعارضة هجوما عنيفا ضد نظام الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، بسبب حملات الاعتقال الأخيرة التى إستهدفت ناشطات كرديات.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة التركية، وفي أحدث هجوم لها، باتت اليوم تستهدف النساء الكرديات بشدّة. "

وأشارت إلى أنه في عشية عيد الفطر، نهاية شهر رمضان المبارك، تم اعتقال 18 امرأة بعد مداهمة مكاتبهن ومنازلهن في 22 مايو، بما في ذلك العديد من الناشطات الحقوقيات الكرديات البارزات.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أنه لا تزال 12 امرأة رهن الاعتقال، بينما أُفرج عن ست أخريات بكفالة - من بينهن، هافا كيران البالغة من العمر 71 عاماً والتي وضعت قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، صليحة أيدينز، في مقابلة مع راديو "في أو آيه" الكردي حيث قالت ، إن 12 امرأة من النساء المعتقلات كن أعضاء جمعية روزا للنساء في مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية، وشملت رئيس جمعية روزا النسائية أداليت كايا والعضو المؤسس نارين جيزجور.

ومن الناشطات المعتقلات الأخريات، عضوات من المنظمة النسائية "فري وومن موفمنت"، ومن منظمات أخرى.