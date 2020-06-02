شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الدينية بالبرلمان يقترح 6 ضوابط لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه في حالة اتخاذ لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، قرارا بفتح المساجد، فإنه يتمنى أن يشمل القرار فتح جميع المساجد والزوايا، وذلك لأمرين، الأول أن وزارة الأوقاف أحكمت سيطرتها علي المساجد والزوايا بنسبة 100%، بمعنى أن جميع المساجد والزوايا فى مصر بها رجل معين من قبل وزارة الأوقاف، فعلي الأقل بها إمام وخطيب وعمال من الأوقاف خاصة في المساجد، بالتالي كل المساجد والزوايا تحت سيطرة الأوقاف.

وتابع حمروش: "ثانيا، عندما تفتح جميع المساجد والزوايا نحن نساهم في عدم حدوث زحام في المساجد، لأن فتح بعض المساجد وغلق البعض الآخر سيزيد من الازدحام في المساجد التي تم فتحها، إنما الأفضل فتح جميع المساجد والزوايا مع وضع الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، ليكون الغرض من الفتح قد أدي معناه مع وجود هذه الضوابط".

واقترح أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عددا من الضوابط يجب الالتزام بها لفتح المساجد، وتشمل أن يأتي كل مصلي ومعه كمامته وسجادته التي يصلي عليها، وأن يتم رفع جميع الفروشات والسجاد من المساجد، وفي نفس الوقت ألا يتم اصطحاب الأطفال إلي المسجد حتى لا يكونوا عرضة للإصابة، وعدم استعمال مرافق المسجد، أي من يأتي للصلاة يأتي متوضئا من بيته، مع الوضع في الاعتبار أهمية ما يقوم به عمال الأوقاف من نظافة المساجد بعد كل صلاة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة داخل المسجد.

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وردا على سؤال بشأن كيفية ضمان الالتزام بهذه الضوابط داخل المساجد، قال الدكتور عمر حمروش: "الأوقاف من خلال التابعين لها من الأئمة والعمال، وعندما تفتح جميع المساجد والزوايا ستكون الأمور تحت السيطرة مع الالتزام بهذه الضوابط، أما مسألة فتح بعض المساجد وغلق البعض الآخر، فذلك سيزيد من حدة الازدحام في المساجد المفتوحة".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حرص الدولة على مسألة فتح المساجد مع وضع ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية هدفه حماية صحة وسلامة المواطنين، مضيفا أن وزارة الصحة هي صاحبة القول الفصل في هذه المسألة، وهي التي تحدد إذا كان هناك عدم وجود خطورة من تجمع الناس في المساجد مع الأخذ بالضوابط الاحترازية.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد، لعرضه على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتشمل ضوابط العودة إلى المساجد، الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، .