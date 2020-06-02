شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن وصول 4 ملايين جنيه من وزارة العدل مستحقات أتعاب المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجائى عطية، نقيب المحامين، وصول مبلغ من وزارة العدل يقدر بأربعة ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاث وثلاثون جنيه دفعة من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين أصدر من قبل قرارا، بتكليف الإدارة المالية بتقديم بيان يتضمن بقيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه.

وجاء نص القرار:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين.

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تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تكلف الادارة المالية بتقديم بيان يتضمن بقيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفين النقابة العامة للمحامين وكذا الموظفين التابعين للنقابات الفرعية منذ عام 2001 وحتى تاريخه والواردة أسماءهم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وكذا ميزانيات النقابة العامة على أن يتضمن هذا البيان اسم الموظف وقيمه العهدة المالية التي حصل عليها وسببها وما تم انفاقه منها وأساس تسويتها وعضو المجلس القائم بالتسوية.

المادة الثانية: نوافي كتب تتحدث عن المتوفي بهذا البيان المعتمد من الإدارة المالية في خلال أسبوع من تاريخه.