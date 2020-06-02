شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة للوزراء لضم أسر شهداء العمليات الإرهابية لبرامج "رعاية الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن رفع مذكرة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضم عدد من الفئات الجديدة للمجلس ومنها أسر شهداء العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش، وكذلك شهداء حادث الكنيسة البطرسية ومسجد الروضة بشمال سيناء، بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية والاجتماعية التي يمنحها المجلس، مشيرا إلي أنهم حصلوا بالفعل علي دعم مادي من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين.

وأضاف عبد المنعم، أن المجلس يتبنى أولاد المصابين والشهداء دراسيا وفنيا واجتماعيا، ويخطط خلال الفترة المٌقبلة إلي توسيع الخدمات المٌقدمة لهم لاسيما علي المستوى الطبي.

من جانبه، قال محمود جمال ممثل المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، إن المجلس قام بتنفيذ برنامج الرعاية لأسر الشهداء والمصابين بنسبة 100% خلال عامين فقط، ويشمل التعاقد مع مستشفيات كبري في مختلف المحافظظات، وإنشاء 3 عيادات طبية متخصصة، وإنشاء صالة للعلاج الطبيعي والتأهيل لمصابي العجز الكلي، بالإضافة إلي شراء سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات المرضية الحرجة.

وأضاف جمال، أن البرنامج المنفذ شمل، التوسع في إفتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وتشكيل لجان متابعة مع الوزارات المختلفة لحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين، وتنظيم رحلات حج وعمرة ورحلات سياحية وترفيهية للأماكن الأثرية والساحلية، وإنشاء قاعة للتأهيل النفسي بالاستعانة بنخبة متخصصة في مجال الطب النفسي، فضلا عن تطوير المقر الخدمي للمجلس وتحديث الخدمات المقدمة.

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