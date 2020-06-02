شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد تتقدم بسؤال بشأن الإجراءات الاستباقية لمواجهة أسراب الجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن الإجراءات الاستباقية للحكومة لمواجهة اسراب الجراد لتجنب حدوث كارثة تآكل المحاصيل الزراعية.

وأوضحت هالة أبو السعد، فى سؤالها، أن العديد من الدول تواجه خلال الأيام الحالية موجه اجتياح كبيرة لأسراب من الجراد، ولعل أهمها الهند، التى لم تأتى إليها تلك الاسراب منذ 1990، فالجراد أفتك بكل ما فى طريقه من محاصيل زراعية، وكذلك الحال فى السعودية والإمارات، فى الوقت الذى تتفرغ هذه الدول لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، ومكافحة انتشاره والسيطرة على معدلات الإصابة تظهر هذه الكارثة.

وأشارت إلى أن قسم التنبؤ بالجراد فى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أعلن أنه نتيجة لمراقبة حركة الجراد اتضح إنه فى الطريق الغربى الشمالى من الهند، وهذا يعنى أنه فى اتجاهه إلى الخليج، او القرن الإفريقي، وبالفعل انتشر الجراد أنس بعدد من الدول الافريقية أبرزها اثيوبيا، والصومال، وكينيا.

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وتابعت: ونتيجة مسار حركة الجراد، تم التنبؤ بإن الجراد فى طريقه لمنطقة شمال افريقيا فى فترة أقل من أسبوع من الأن، سيدخل السودان ومصر وليبيا، الأمر الذى يستوجب وضع خطة عاجلة للمكافحة ورصد حركاته باستمرار.

وأكدت أن تفشى الجراد هذا العام هو الأكبر فى تاريخه منذ 25 عاما فى إثيوبيا والصومال، و70 عاما فى كينيا طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، الأمر الذى سيؤثر على المحاصيل الزراعية وسيتسبب فى مشكلة عالمية فى الغذاء.

ولفتت إلى أن الجراد يلتهم فى الكيلومتر الواحد من السرب حوالى 100 ألف طن من النباتات الخضراء فى اليوم، وهو ما يكفى لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة.

وطالبت بضرورة إعلان وزارة الزراعة خطتها لمكافحة هذا الجراد، واستخدام المبيدات اللازمة لمواجهته وتحصين المحاصيل الزراعية، لا سيما وأن الجراد يلتهم النباتات الخضراء بشكل مخيف، مما قد سيتسبب فى أزمة غذاء كبرى تستلزم المواجهة من الآن.