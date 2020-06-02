بايدن يتعهد بمداواة "جراح العنصرية" في حال انتخبه الأمريكيون رئيساً

يرتقب أن يتعهد جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، بألا "يشعل نار الكراهية" إذا انتخبه الأمريكيون، وأن يسعى إلى "مداواة جراح العنصرية التي ابتليت بها الولايات المتحدة طويلا"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ووفقا لمقتطفات نشرتها حملته الانتخابية من خطاب سيلقيه اليوم، سيوجه بايدن انتقادات لاذعة إلى الطريقة التي تعامل بها الرئيس دونالد ترامب مع المظاهرات التياجتاحت الولايات المتحدة احتجاجا على العنصرية وانتهاكات الشرطة.
ومن المنتظر أن يوجه بايدن انتقادات على نحو خاص إلى قرار الرئيس أمس الاثنين التقاط صورة له بجوار كنيسة تاريخية مقابلة للبيت الأبيض، بعد أن أطلقت السلطات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين لإبعادهم عن المنطقة.
وسيقول بايدن وفقا لما نشرته حملته الانتخابية: "عندما يتم تفريق المحتجين السلميين بأمر من الرئيس يصدره من على أعتاب بيت الشعب، البيت الأبيض، باستعمال الغاز المسيل للدموع وقنابل الضوء لالتقاط صورة بجوار كنيسة مقدسة، فإنه يمكن التماس العذر لنا إذا اعتقدنا أن الرئيس مهتم بالسلطة أكثر من اهتمامه بالمبدأ".
وشهدت مدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات واسعة منذ مقتل المواطن الأسود جورج فلويد بأيدي الشرطة في مدينة مينيسوتا يوم 25 مايو.
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