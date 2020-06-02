قفزة كبيرة لوفيات كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في قفزة كبيرة لمؤشر ضحايا الجائحة على أساس يومي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5 حالات لتصل إلى مستوى 290

شخصا.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر ارتفاع لعدد ضحايا الجائحة في إسرائيل منذ أيام عدة وتأتي بعد فترة من عدم تجاوز هذا العدد مستوى الحالة الواحدة يوميا.

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كما شهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفزة حادة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث تم

تسجيل 116 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 17285 مصابا، وذلك في أكبر ارتفاع يوم منذ 2 مايو.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة، حسب وزارة الصحة، 2055 حالة، بينها 28 تعتبر حرجة، بينما وصلت حصيلة المتعافين إلى 14490 شخصا.

وسبق أن رفعت السلطات الإسرائيلية معظم القيود العامة التي تم فرضها بسبب انتشار الفيروس، إلا أن استئناف التفشي في الأيام الماضية دفعها إلى التفكير في إعادة بعض الإجراءات الاحترازية.