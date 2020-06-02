زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يقدم مشروع قرار يدين ترامب

قدم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، مشروع قرار يدين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفريق المتظاهرين في ساحة لافاييت بواشنطن، وفقًا لروسيا اليوم.
ويدعو مشروع القرار الكونغرس "لإدانة رئيس الولايات المتحدة لأمره الشرطة الفدرالية باستخدام الغازوالرصاص المطاطي ضد الأمريكيين الذين احتجوا بشكل سلمي في ساحة لافاييت بواشنطن" الليلة الماضية.
واتهم السيناتور شومر الرئيس ترامب بـ "انتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين السلميين".
وأشار مشروع القرار إلى ضرورة احترام حق
يذكر أن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات وأعمال عنف منذ عدة أيام على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.
وهدد الرئيس ترامب الاثنين 1 يونيو بنشر قوات الجيش في المدن لوقف أعمال الشغب والحفاظ على الأمن.
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