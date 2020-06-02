الجيش السوداني: هجوم على قواتنا في دارفور ونحتفظ بحق الرد

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن مجموعات تنتمي إلى "حركة تحرير السودان" و"مجلس الصحوة الثوري" هاجمت قوات للجيش في منطقة غرب جبل مرة، في دارفور (غرب السودان)، في انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار.



وشددت على أنها تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء

واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وقال العميد دكتور الطاهر محمد أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهجوم محاولة

للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضي الأمنية، لافتا إلى أنه أتى في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل.

وأكدت القوات المسلحة السودانية إدانتها واستنكرها لهذا الاعتداء، مؤكدة حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات.

وأعربت عن تعازيها "للشهداء"، وتمنياتها بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.