إسرائيل تسجل 5 وفيات بفيروس كورونا

ويذكر أن رصدت الصحة الإسرائيلية، السبت، قفزة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تبحث الحكومة إجراءات جديدة لردع تفشي الوباء.

واكتشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، 121 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع 115 إصابة أمس و79 إصابة الخميس.

ووفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل 17008، بينها 14776 حالة شفاء و284 حالة وفاة، فيما لا يزال 39 مريضا في حالة خطرة، 35 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.