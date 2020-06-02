كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن استعادة مدينة الأصابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، استعادة مدينة الأصابعة الاستراتيجية بعد تخطيط وعمليات بدأت منذ عدة أيام مع هروب ميليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا الذين انسحبوا من مدينة غريان أيضا بعد هزيمتها في الأصابعة.

وأوضح المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية شاركت في التمهيد وتوفير الغطاء الجوي والدعم اللازم لدخول القوات البرية إلى مدينة الأصابعة التي سيطرت عليها ميليشيات الوفاق والمرتزقة في 21 مايو.

ومدينة الأصابعة لها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، حيث تقع ضمن تجمع بلديات الجبل الغربي شمال غربي البلاد وتبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.

وتعد الأصابعة نقطة محورية لخط الإمدادات العسكرية لقوات الجيش وتصل بين قواعد الجيش في ترهونة وحدود طرابلس، وهي المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة نحو حسم معركة طرابلس وتحرير كامل التراب الليبي.