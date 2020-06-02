كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 92151 والوفيات إلى 7344 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 92151 حالة، فيما بلغت الوفيات 7344 حالة بعد تسجيل 39 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما يمثل انخفاضا كبيرا لمعدل الوفيات اليومية بالعدوى.
حسب الإحصائية المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في البلاد بواقع 800 حالة، ليبلغ 92151 إجمالا، بعد أن كان هذا الرقم 91351 يوم أمس الاثنين.
أما الوفيات فكانت حصيلتها الاثنين 7305 حالة لتصل بعد ذلك إلى 7344، مسجلة زيادة بواقع 39 حالة.
وتشكل حصة مقاطعتي أونتاريو وكيبيك في إجمالي الإصابات بكورونا في كندا أكثر من 86%، والوفيات قرابة 94%.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.