كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:38 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 324 حالة جديدة مقابل 111 في إحصائية أمس الاثنين.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 324 شخصا لتصل إلى 39369 حالة.
وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو و324 حالة، و30 مايو 215، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111.
كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1613 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 277985.
ويأت ذلك بعد أن سجلت بريطانيا في إحصائية يوم 29 مايو 2095 حالة جديدة، وفي 30 مايو 2445، وفي 31 مايو 1936، في 1 يونيو 1570.
وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.