شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يشيد بمؤتمر مانحي اليمن ويثمن دعم السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بالمؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة اليوم .

وثمن العثيمين الدعم السخي الذي قدمته السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وإعلانها تقديم مبلغ 500 مليون وتخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ــ 19. Advertisements وأشاد الأمين العام بإسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي نفذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن. وناشد العثيمين، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن الذي يعاني في ظل جائحة كورونا، مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجهود الدولية للحل السلمي للأزمة اليمنية.

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