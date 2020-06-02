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شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسجل 65 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
سجلت السويد 65 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد- 19 الذي يصيب الجهاز التنفسي اليوم "الثلاثاء"، بعد أيام قليلة من عدم تسجيل أي حالة وفاة لأول مرة منذ مارس.
وقالت هيئة الصحة العامة إنها سجلت إجمالي 4468 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد وحوالي 38500 إصابة. وتم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد في 11 مارس.
وقالت كارين تيجمارك فيسيل، رئيسة قسم علم الأحياء الدقيقة بهيئة الصحة العامة، في مؤتمر صحفي: "إن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية نموذجية تماما، إنها تعكس أننا انخرطنا في الفحوصات والتحليلات لنعوض ما فاتنا بعد عطلة نهاية الأسبوع".
ويشدد المسؤولون كثيرا على حقيقة أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرا في تسجيل الحالات.
وقالت جوانا ساندفال، مديرة قطاع الأزمات في المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، إن الطاقة الفائضة للبلاد في وحدات العناية المركزة تبلغ حاليا 30 بالمئة.
وأضافت أن هناك 556 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي حاليا، من بينهم 311 من المصابين بكوفيد- 19.
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