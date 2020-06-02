مصر تعلن رفضها القاطع لاستغلال أراضي اليمن لتهديد أمن السعودية والدول العربية بشكل عام

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت مصر ، الثلاثاء، رفضها القاطع لاستغلال أراضي اليمن لتهديد أمن السعودية والدول العربية بشكل عام.



وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن حل الأزمة في اليمن يجب أن يكون سياسيًا ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف شكري:" نرفض استغلال أراضي اليمن لتهديد أمن السعودية والدول العربية بشكل عام".

كما أعرب عن إدانة بلاده لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب ما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

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واستضافت السعودية، الثلاثاء، مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن، إن المليشيا الانقلابية تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.