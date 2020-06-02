بريطانيا تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلن جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني إلى الشعب اليمني .



وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه" لدينا مسؤولية عالمية لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني في ظل تفشي فيروس كورونا".

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وقال كليفرلي إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وانطلق، الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك