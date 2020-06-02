شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سلوك غير متوقع من الشرطة الأمريكية لاسترضاء المحتجين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عبر بعض أفراد الشرطة الأمريكية عن تضامنهم مع المحتجين في محاولة لاسترضائهم بسلوك غير متوقع، مع استمرار موجة الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد
وظهر أفراد الشرطة المحلية من لوس أنجلوس وهم يقفون على ركبتهم أمام المحتجين تكريما لذكرى جورج فلويد، وفقا لـ”روسيا اليوم”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن ليل يوم أمس الاثنين، أنه سيحارب من أجل الحفاظ على أمريكا.
وقال في كلمة وجهها للشعب الأمريكي من حديقة البيت الأبيض إن “قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى”، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية.
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