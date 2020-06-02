شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أدنى معدل تنويم داخل المستشفيات منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل
وكشف هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي عن تنويم 436 شخصا داخل المستشفيات أمس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة هي الأدنى منذ 20 مارس الماضي.
كما أفاد المسؤول بتسجيل 324 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بالمرض، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الضحايا 39639 شخصا.
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