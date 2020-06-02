شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يكشف عن هجوم للمتمردين على جبل مرة والان نبدء بالتفاصيل
ووصف المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الركن الطاهر إبراهيم أبوهاجة في بيان اليوم الهجوم بأنه انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية.
وأدانت القوات المسلحة هذا الاعتداء من الحركات، وأكدت حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات، وذكرت أنها تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.
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