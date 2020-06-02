بيكيه يعترض على موعد استئناف الليجا

المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، أعلن يوم الجمعة الماضية أن الليجا ستستأنف في 11 حزيران الجاري، بعدما توقفت لأكثر من شهرين ونصف بسب فيروس كورونا

وكان اجتماع عبر "الفيديو كونفرانس" قد جمع اليوم بين بيكيه إلى جانب عدد من لاعبي أندية الدوري الإسباني، مع إيلا وفرناندو سيمون مدير مركز تنسيق التنبيهات الصحية وحالات الطوارئ، وإيرين لوزانو وزيرة الرياضة والتي ترأس كذلك المجلس الأعلى للرياضة.



وبحسب قناة "TV3" الكتالونية، فإن بيكيه اشتكى للحكومة الإسبانية لأنه يعتبر أنّ عودة الليجا في 11 حزيران، قرار مُتسرع، قد يتسبب في الكثير من الإصابات".

وقالت القناة في تقريرها إنّ "كلًا من كارفاخال مدافع ريال مدريد وكوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد بالإضافة لـ إيارامندي نجم ريال سوسييداد، دعموا بيكيه واتفقوا معه في الرأي".

وأوضحت الفضائية الكتالونية، أنّ "إيلا رد على بيكيه وقال: "البروتوكول الذي أقرته وزارته، هو الأكثر تقدمًا في أوروبا"؛ مؤكدَا أنه "يضمن أنه لن تكون هناك أي مخاطر".



وأشارت القناة في تقريرها إلى أنّ "وإيرين لوزانو وزيرة الرياضة، قالت للاعبين إنّ عودة الليجا في غضون عشرة أيام سيكون بمثابة دفعة معنوية هائلة للعديد من الناس من الجانب الترفيهي، وكذلك للمعنيين بسبب العائدات من كرة القدم التي ستساهم في دعم الاقتصاد الإسباني".