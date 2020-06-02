مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء 42 مصاباً من فيروس كورونا

وقالت مدينة الطب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شفاء 42 حالة من فيروس كورونا خلال 48 ساعة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا.