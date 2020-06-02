نحو 10 ملايين شخص خضعوا للفحص في بؤرة كورونا.. و300 إصابة فقط

وتم إطلاق برنامج الفحوصات في ووهان، تخوفا من موجة ثانية من الوباء، إثر ظهور إصابات جديدة للمرة الأولى بعد إعادة فتح المدينة في أبريل عقب إغلاق لأكثر من شهرين.

وبحسب السلطات، فقد تم أجراء نحو نصف مليون فحص على أكثر من 9,8 مليون شخص من إجمالي 11 مليون نسمة عدد سكان المدينة، بين 14 مايو والأول من يونيو، وأظهرت إيجابية الفحوصات لـ300 شخص لم تظهر عليهم أي أعراض لوباء كوفيد 19.



ولم تظهر النتائج انتقال العدوى من مصابين لا تبدو عليهم الأعراض إلى آخرين، بحسب لو زوشون، خبير الصحة العامة من جامعة هواجونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان.