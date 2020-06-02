الحكومة تتخذ قراراً بشأن السادس الابتدائي

وقال داوود خلال مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، إن "مجلس الوزراء قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للسادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي"، مشيراً الى أن "الحكومة تعمل بظروف صعبة وكورونا، والتضحيات ستكون تراتبية".وأضاف أن "الحكومة تعمل على اجراءات انتخابات مبكرة، وهناك مجموعة من الآليات تم اتخاذها"، موضحاً أن "الحكومة ستتوقف على ما حصل في التظاهرات، وسوف يتم تعويض الشهداء ولجرحى".

وأكد داوود أن "الوباء ينتشر وامكانياتنا فيها صعوبات والامكانيات المادية ضيقة"، مبيناً أن "الحكومة تعمل للقضاء على الفايروس".