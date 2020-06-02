روسيا تقر استخدام الأسلحة النووية ضد أي "هجوم تقليدي"

أقرت روسيا، الثلاثاء، مرسوما رسميا يسمح للجيش الروسي باستخدام الأسلحة النووية ضد أي هجوم تتعرض له البلاد حتى لو كان بأسلحة تقليدية.



وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرسوم الذي يؤكد أن الجيش الروسي يمكن أن يستخدم أسلحة نووية للرد على هجوم يتم شنه بأسلحة تقليدية فقط.

ووفقا للمرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للكرملين، فإن بإمكان روسيا القيام بهذا العمل إذا كان الهجوم الأولى يشكل تهديدا مباشرا "لوجود الدولة".

وذكر المرسوم أن روسيا يمكن أن تستخدم أيضا ترسانتها النووية للرد على هجوم ضد حليف، إذا شمل هذا الهجوم أسلحة دمار شامل، بسحب الوكالة الألمانية.

وأضاف المرسوم أن بوتين يحتفظ بالحق كرئيس في اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام أى سلاح نووى.

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وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء تزويد قواتها بصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات من طراز "سارمات" مطلع العام المقبل، حيث يلقب بـ"الشيطان 2".





وأزيح الستار لأول مرة عن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ الباليستي "سارمات"، خلال منتدى "آرميا - 2019" الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو لعرض الأنواع والطرازات الجديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

و"الشيطان 2" ليس لقبا روسيا للصاروخ سارمات بل أطلقه حلف شمال الأطلسي "الناتو" عليه باعتباره الأكثر تطورا ودقة.



وقبل 12 عاما، أطلقت روسيا خطة إصلاح عسكري واسع تبنت إعادة تسليح الجيش، حيث تقرر في عام 2010 ضخ 317 مليار دولار حتى عام 2020 للارتقاء بتقنيات القوات إلى 70%.

ويتفوق الجيش الروسي على نظيره الأمريكي - المصنف الأول عالميا - في أعداد راجمات الصواريخ التي تصل إلى 3800 راجمة، بحسب تقرير لـ"سي إن إن".