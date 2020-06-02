سلفاكير يدعو السودان وإثيوبيا للتهدئة إثر توترات حدودية

دعا رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، دولتي السودان وإثيوبيا بضبط النفس وحل القضايا الحدودية بينهما بالحوار والتنسيق المشترك لاحتواء التوترات.



وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان نقل له رسالة شفهية من سلفاكير.

وأضاف أن الرسالة تضمنت"ضرورة حل قضايا الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا بالحوار الثنائي والدبلوماسية بعيدا عن المواجهات العسكرية من أجل وضع حد للتوترات الحدودية".

وأضاف "قلواك" أن "سلفاكير حث الجانبان على ضرورة إجراء مشاورات متواصلة للتواصل إلى اتفاق حول قضايا الحدود العالقة بين البلدين".

وأشار مستشار سلفاكير إلى دور جنوب السودان المحوري في حث الأطراف إلى اتباع نهج الحوار.

وكانت الخارجية الإثيوبية، دعت الأحد، السودان إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء أزمة التوتر الحدودي التي شهدها البلدان الأيام الماضية.

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واستدعت الخارجية السودانية، السبت، القائم بالأعمال الإثيوبي على خلفية التوتر الحدودي.

وقالت وزراة الخارجية إن "التوغل الإثيوبي أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحةومدنيين سودانيين بينهم أطفال".

وكان العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، قد أعلن، الخميس الماضي، أن مليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش واصلت تعديها على أراضي وموارد بلاده.

ويمثل التوتر الأخير انتكاسة في مسار الحوار السياسي الذي انطلق في أديس أبابا قبل نحو أسبوعين لبحث القضايا الحدودية العالقة بين البلدين.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن اجتماعاً طارئاً عقد للجنة ترسيم الحدود، مساء الجمعة الماضي، بعد تشكيلها مؤخراً بين السودان وإثيوبيا تم التأكيد خلاله على ضرورة التسريع في عملية ترسيم الحدود بينالبلدين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، أجريا مناقشات مطلع الشهر الجاري حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، ركزت على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.