إيطاليا تسجل 55 وفاة و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ارتفع بواقع 55 حالة اليوم "الثلاثاء" مقابل 60 حالة في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 318 حالة من 178 حالة سُجلت "الاثنين".



وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير شباط يبلغ الآن 33530 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 233515 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.

Advertisements

وتراجع عدد حاملي الفيروس في الوقت الحالي إلى 39893 بعدما كان 41367 في اليوم السابق.

وانخفض أيضا عدد المرضى الذين يرقدون في وحدات العناية المركزة اليوم الثلاثاء إلى 408 من 424 أمس، مواصلا انخفاضا مستمرا منذ مدة طويلة.

وأُعلن عن تعافي 160092 من المصابين بالفيروس بعدما كان العدد 158355 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن 2.477 مليون شخص خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس في إيطاليا مقابل 2.452 مليون أمس الاثنين. ويبلغ عدد السكان في إيطاليا نحو 60 مليون نسمة.