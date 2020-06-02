إشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق والمرتزقة جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

إندلت إشتباكات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي، وميليشيا حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس .



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إن الجيش أحبط هجومًا للميليشيات في محوري الرملة وطريق المطار، بعد محاولتهم التسلل إلى المنطقة.

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وأكدت الشعبة أن عناصر الميليشيات تراجعت بعد الضربات التي تلقتها في المحورين، فيما تواصل قوات الجيش الليبي المحافظة على تمركزاتها ومواقعها في العاصمة طرابلس.

ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر عسكري، إن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات عندما تقدمت بقصد التسلل، ثم وقعت في كمين أقامته الوحدات العسكرية التي فتحت نيرانها عليها من مسافة قريبة، الأمر الذي دفع الميليشيات للتقهقر إلى مواقعها السابقة.

يشار إلى أن أكثر من 8 محاولات للميليشيات للتقدم في محاور جنوب طرابلس جرى إحباطها من الجيش الليبي خلال الأيام القليلة الماضية