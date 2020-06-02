3 وفيات و58 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و9 حالات شفاء.



وذكر مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 588 حالة، منها 36 حالة شفاء و26 حالة وفاة.

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