شباب الصحفيين المصريين إلي الناشط المصري البلشي: عار عليك تمد يدك للإرهابيين بحثا عن تمويلات مشبوهة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين ان المنابر التقليدية المشبوهة فشلت في تحريك الرأي العام والذي أصبح يعلم مخططاتهم وأهدافهم الخسيسة والدنيئة للأضرار بالبلاد،مؤكدة الجبهة علي ان الناشط المصري الوهمي خالد البلشي الذي طردة الصحفيين من نقابة الصحفيين بعد أن اسقطوة بالضربة القاضية لدورتين متتاليتين لأن قادة الفكر والرأي ورجل الشارع البسيط يعلم انة"عميل"ومن ورائه ويحركة سواء في الداخل أو بالخارج من المدعين بالعمل السياسي.



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قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات البلشي:العار بعينة عندما تمدون أنت ومن على شاكلتك أيديكم للإرهابيين والقتلة والخونة حيث هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الفوضويين ان ذاكره الشعب المصري ضعيفة ولكن المصريين لم ولن ينسوا مواقفكم المشبوهة وأهدافكم الخبيثة.

وأضاف طوالة:البلشي وامثالة يتوهمون كذباً وزوار انة يمكن الالتفاف والادعاء بتغيير الموافق بهدف الحصول على مصالح خاصة ومغازلة المنظمات المشبوهة إياها لتمويل أنشطتهم مواقعهم بدون رادع أخلاقي.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر واع جيدا لتحركاتكم ومحاولاتكم اليائسة و البائسة لهدم الدولة وإشاعة الفوضي وبث الأكاذيب ونشر الفتن.