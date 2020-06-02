جبهة شباب الصحفيين المصريين يشنون هجوماً حاداً على الناشط المصري الوهمي "جمال عيد"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوم حادا على الناشط المصري الوهمي الكذاب جمال عيدالذي أصبح أعمى البصر والبصيرة.. يسعى بكل قوة لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.مؤكدة الجبهة علي ان عيدعمال شغال على العالم الافتراضى وبيهاجم الدولة المصري عمال على بطال عشان يرضي اللي مشغلينة، ولما بنسأل إنت ليه ما بتشفش كل الجهود اللي بتبذلها الدولة من بداية موضوع فيروس كورونا؟ ده أكيد لأن العمالة بقت بتسرى فى عروقك!! نراهنك أيها الكذاب الأشر إنك لو مشيت فى الشارع وخمسة عرفوك يبقى ليك الكلام، كل ده عشان حفنة دولارات.

Advertisements قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: هو أنت ما بتشبعش طبعًا ما إنت عمال بتجري ورا إللى مشغلينك عايز تقولهم إنك لسه موجود عشان يرجعوك باين العملية نشفت خالص معاك.يا عم دوكو. وأضاف طوالة: بنكررها كمان الشعب المصري مش حيسيب أذناب الإخوان واليسار الضال تكرر الخراب اللي البلد عاشته بسببكم بنحذرك من المساس باستقرار مصر وأمنها.

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