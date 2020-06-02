جبهة شباب الصحفيين المصريين يوجهون رساله شديدة الغضب إلي الناشطة المصرية "منى مينا " 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله شديدة الغضب والاستياء إلي الناشطة المصرية منى مينا قائلين يا دكتورة إحترمى سنك إنتى ست كبيرة إتكلمى بالعقل ‏والمنطق علشان الناس تحترمك انتى إللى هاتجيبى الكلام ‏ لنفسك لو إستمريتى تتعاملى بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك فى آخرتك.

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قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات العجوزة الشمطاء, كفاية ‏ تحريض وتنظير فارغ أيتها الخاوية المستهترة تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

اضاف طوالة . لن ينفعك احتراف الاصطياد فى الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان انتي بعتي المبادئ وماشية فى طريق المخربين والإرهابيين، كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء يا عملاء الشيطان.