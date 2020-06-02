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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جبهة شباب الصحفيين المصريين يوجهون رساله شديدة الغضب إلي الناشطة المصرية "منى مينا " والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله شديدة الغضب والاستياء إلي الناشطة المصرية منى مينا قائلين يا دكتورة إحترمى سنك إنتى ست كبيرة إتكلمى بالعقل والمنطق علشان الناس تحترمك انتى إللى هاتجيبى الكلام لنفسك لو إستمريتى تتعاملى بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك فى آخرتك.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات العجوزة الشمطاء, كفاية تحريض وتنظير فارغ أيتها الخاوية المستهترة تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.
اضاف طوالة . لن ينفعك احتراف الاصطياد فى الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان انتي بعتي المبادئ وماشية فى طريق المخربين والإرهابيين، كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء يا عملاء الشيطان.
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