شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 576 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تسجيل 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد منها 209 حالات لعمانيين و367 لمقيمين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 12800 حالة وعدد الوفيات 59 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية "العمانية" عن وزارة الصحة قولها إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد ارتفع إلى 2812 حالة.

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