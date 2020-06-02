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إبتداءاً من الغد .. فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة في دبي بنسبة 100 بالمائة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

إبتداءاً من الغد .. فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة في دبي بنسبة 100 بالمائة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في مدينة دبي بالإمارات عن فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة في الإمارة بنسبة 100 بالمائة إعتباراً من الغد .

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وقالت اللجنة أن هذا الإعلان جاء بناءاً على توجيهات نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم .

 

وكانت الشركات والمراكز التجارية قد أقفلت أبوابها على مدار أسابيع ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة  .

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