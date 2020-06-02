فيسبوك تطلق خاصية "إدارة النشاط" لأرشفة أو حذف المشاركات القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت منصة فيسبوك في بيان اليوم الثلاثاء إنها أطلقت خاصية "إدارة النشاط" الجديدة بهدف مساعدة المستخدم على أرشفة المشاركات القديمة أو وضعها في المهملات، وكل ذلك في مكان واحد.
وقالت فيسبوك في البيان: "سواء كنت تدخل سوق العمل بعد الانتهاء من دراستك الجامعية أو تنتقل من علاقة عمل قديمة، فإننا نعرف أن الأمور تتغير في حياة الناس، ولذا نود أن نجعل من السهل عليك تنظيم حضورك على فيسبوك لتعبّر عن وضعك الحالي بدقة".
وتمنح خاصية "أرشيف المحتوى" المستخدم الاحتفاظ بالمحتوى الذي لم يعد يرغب في أن يراه الآخرون على فيسبوك.
"على سبيل المثال، يمكنك أرشفة منشور قمت بنشره عندما كنت في المدرسة الثانوية وما تزال تجده مسليًا ولكنك لا تفضل أن يراه أحد آخر على فيسبوك الآن".
تتيح خاصية "إدارة النشاط" أيضًا نقل المشاركات التي لم يعد المستخدم يرغب في وجودها إلى المهملات.
وستظل المشاركات في المهملات لمدة 30 يومًا قبل حذفها ما لم يختر المستخدم حذفها يدويًا أو استعادتها قبل ذلك.
"يمنحك هذا الخيار بعض المساحة للتفكير في حالة تغيير رأيك بشأن حذف المشاركات القديمة" بحسب ما قالته فيسبوك.
وذكر البيان أنه "لتبسيط عمليةإادارة المشاركات في وقت واحد مهما كانت كثيرة، تتيح لك "إدارة النشاط" عرض وإدارة مشاركاتك بشكل مجمّع".
"لقد طورنا أيضًا مرشحات لمساعدتك على فرز ما تبحث عنه والعثور عليه، مثل المشاركات مع أشخاص محددين أو ضمن نطاق زمني محدد" لحسل ما قاله البيان.
وسيتم إطلاق "إدارة النشاط" أولاً على الهاتف المحمول، وستكون متاحة على منصات أخرى في المستقبل.
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