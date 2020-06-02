"لوجه الله وردًا للجميل".. الشاذلي تبرع بمنزله لعلاج مصابي كورونا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تبرع المواطن أحمد الشاذلي، بمنزله في قرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، لتحويله لمقر عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أهالي قريته وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروي إكياد دجوى، وذلك بطاقة 30 سريرًا، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية.

"لا أبتغي غير وجه الله .. وياريت الناس كلها تساعد بعضها"، قال الشاذلي، في حديثه لمصراوي، مضيفًا أن هذا الخير راود تفكيره منذ بدء جائحة كورونا، واستقر على اتخاذ ذلك القرار لخدمة أهالي بلدته "كلنا معرضين للإصابة، ويجب على الجميع التكاتف للمرور من تلك الأزمة".

أضاف الشاذلي أن الوضع الحالي بات صعبًا، ويتطلب مساندة الدولة في حربها ضد الفيروس، مشيرًا إلى أن أهالي البلد كلهم خير وبركة، وجميع الأهالي أفضالهم عليه كبيرة، وأنه أراد رد الجميل "لو موقفناش جنب بعض دلوقتي هنقف امتى".

أوضح الشاذلي أيضًا أن المنزل يقع أمام مركز الشباب بالقرية، ويتسع لـ 30 سريرًا، مؤكدًا أنه على استعداد لتحمل جميع نفقات العلاج للمصابين على نفقته الخاصة، حتى يكتب الله الشفاء للجميع، مضيفًا أنه سيستقبل الحالات التي ثبتت إيجابيتها رسميًا للفيروس. ​